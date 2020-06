L’ospedale torna all’antico: riavviata la “Week surgery”

Da oggi, lunedì 22 giugno, si riattiva la “week surgery” all’ospedale di San Severino, diretta dal dottor Angelo Buonsanto. Riaprono quindi le sale operatorie e ripartono a pieno regime anche le attività ambulatoriali che, durante il regime di lockdown, avevano necessariamente rallentato. La chirurgia programmata (che riguarda pure la ginecologia e la dermatologia) si riprende così l’ala destra del quarto piano, dove nelle settimane di emergenza coronavirus erano stati dirottati pazienti dalle strutture Covid di Camerino e Civitanova. Il personale infermieristico, rimasto sempre in servizio e prodigatosi nel reparto per assistere tutti i degenti ricoverati, torna di conseguenza a esercitare il proprio ruolo in corsia o in ambulatorio, specialmente per quanto riguarda l’ostetricia-ginecologia e la pediatria.

Come noto, la “week surgery” – con interventi programmati e ricoveri di pochi giorni – fa dell’ospedale settempedano un punto di riferimento importante per l’intera Area Vasta 3, non solo per le ernie, e molti vorrebbero vederla potenziata, così da creare – con l’Oculistica – un vero polo specialistico di qualità, che aiuterebbe gli altri ospedali della provincia a gestire meglio la propria attività chirurgica d’élite.