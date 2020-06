“Ciao Raffaela, ci mancherà tanto il tuo raggio di sole”

Nel giorno del solstizio, il più lungo e luminoso dell’anno, si è spento uno splendido raggio di sole. Ha smesso di battere il cuore di Raffaela Barboni che, fino all’ultimo istante, con grande forza d’animo, ha lottato contro la malattia, avendo al fianco il “suo” Alberto, uomo coraggioso e innamorato.

“Raffa” non ce l’ha fatta, si è dovuta arrendere a soli 50 anni. Ci lascia in eredità i suoi modi gentili e garbati di affrontare il mondo, il suo dolce sorriso, la gioia di vivere di una persona che sa dare peso alle cose che contano davvero. Originaria di Tolentino, abitava da tempo a San Severino, dove lavorava alla filiale della Banca Popolare di Ancona – oggi Ubi Banca – in viale Europa.

Lascia, oltre ad Alberto Aquilanti (nostro concittadino), il babbo Franco, i fratelli Yuri e Gianluca, le cognate Marina e Majomi, le nipoti Ester, Sofia e Irene. I funerali avranno luogo domani, martedì 23 giugno, alle ore 10, nella chiesa di San Catervo, a Tolentino.

La camera ardente è stata allestita nella Sala del commiato “Terracoeli”, sempre a Tolentino.

Le offerte che verranno raccolte durante le esequie saranno donate all’Hospice di San Severino, dove Raffaela ha vissuto l’ultima parte del suo calvario terreno.