Ragazzino cade da 5 metri d’altezza: trasportato al Torrette in eliambulanza

Oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, un ragazzino, dopo aver trascorso il pomeriggio assieme ad alcuni amici, è rientrato a casa ma si è accorto di essere sprovvisto sia delle chiavi sia del telefono cellulare con cui poter chiamare i suoi familiari che in quel momento erano fuori. Così ha cercato di rientrare nell’appartamento arrampicandosi attraverso il pluviale.

Il giovane è salito fino al balcone di casa propria, posta al secondo piano di una palazzina che si trova a San Severino. Tuttavia, accortosi che le finestre erano chiuse, ha deciso di tornare al piano terra e di aspettare i suoi.

Il ragazzo è sceso usando lo stesso pluviale da cui era salito, però ha messo un piede in fallo durante la discesa ed è caduto da un’altezza di circa 5 metri.

Per fortuna nell’impatto col terreno non ha battuto il capo ed è rimasto quindi sempre cosciente, finché poi non sono giunti a casa i nonni, i quali, sentito il nipote, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunto l’elicottero “Icaro” che ha trasportato il minore all’ospedale Torrette di Ancona.

Al momento sono in corso accertamenti da parte dei sanitari. Sono intervenuti pure i militari della Stazione Carabinieri di San Severino.