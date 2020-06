Inaugurata a Pian dell’Elmo un’area di sosta per disabili

Un’area di sosta per disabili per vivere la natura incantata della Riserva regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito senza barriere. E’ quella che l’Unione montana ha inaugurato in località Pian dell’Elmo. Oltre a uno spazio riservato per parcheggiare mezzi adibiti al trasporto dei disabili, c’è ora una passerella che consente di raggiungere – anche su sedia a rotelle – un luogo di ristoro con panche, tavolo in legno e un braciere facilmente fruibili. Da qui si apre un belvedere, dove sono stati piantumati alberi per garantire dell’ombra, così da vivere giornate all’aria aperto godendo di un suggestivo panorama.

Le opere, realizzate dall’impresa Edo Stella di Fiuminata sotto la supervisione del geometra Carlo Dolce, sono state decise dal Comitato di indirizzo della Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito e finanziate con fondi della Regione Marche.

“Oltre a essere un ulteriore elemento di valorizzazione della Riserva il percorso è molto importante perché destinato alle persone con disabilità – sottolinea il presidente dell’Unione montana, Matteo Cicconi –. Finalmente abbattiamo le barriere architettoniche anche in montagna. L’augurio, ora più che mai, è di continuare a valorizzare le zone interne anche come alternativa alla costa. Vogliamo dare possibilità di insediamento, anche attraverso questi piccoli interventi di valorizzazione del territorio, alle attività commerciali e ricettive”.