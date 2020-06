Dopo 4 mesi di nuovo insieme i giocatori della Settempeda

A quattro mesi dall’ultima volta la Settempeda si è riunita. Tutte le componenti della prima squadra (giocatori, staff tecnico, dirigenti) si sono dati appuntamento allo stadio Comunale per un saluto collettivo e per pianificare il futuro. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, il gruppo biancorosso ha avuto modo, dunque, di rivedersi ed è stato un bel momento dopo l’interruzione improvvisa e definitiva della stagione. Ora si deve cominciare a lavorare per la prossima annata agonistica con la dirigenza che ha già fatto sapere di voler continuare col progetto impostato ormai anni fa e di avere l’intenzione di essere ancora protagonista in campionato. Concetti ribaditi da Sauro Orazi, responsabile della squadra di Ruggeri (confermato in panchina), che ha preso la parola per i saluti di rito e per comunicare ai giocatori i i passi che dovranno essere fatti insieme per programmare la nuova stagione che si spera possa iniziare subito dopo l’estate. A breve partiranno i singoli incontri con i ragazzi dell’attuale rosa per conoscerne le intenzioni e stabilire quindi conferme e conoscere eventuali partenze. Allo stesso tempo verranno fatti i primi passi nel calcio mercato utili alla composizione dell’organico che dovrà disputare la seconda avventura consecutiva in Prima Categoria.

Roberto Pellegrino