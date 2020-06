La Frick Collection collega gli Usa con la nostra Pinacoteca

Da qualche mese, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, la Frick Collection – uno dei più importanti musei degli Stati Uniti – ha lanciato una serie di programmi online. Uno di questi si chiama “Travels with a Curator”. Ogni settimana un episodio di quindici minuti porta il pubblico in un luogo nel mondo, in qualche modo collegato alla prestigiosa raccolta di opere d’arte, e incoraggia lo stesso a visitare i luoghi presentati una volta che si potrà viaggiare di nuovo.

Sono già stati pubblicati degli episodi su alcuni stupendi luoghi in Italia come la Ca’ d’Oro a Venezia, Castel Sant’Angelo a Roma, Santa Maria delle Carceri a Prato, così come in Europa tipo Westminster Abbey a Londra, il Palazzo Lazienki a Varsavia, il museo Gulbenkian a Lisbona o la città di Valenciennes in Francia, e anche nel mondo con il Monastero della Tentazione di Cristo a Gerico.

L’episodio di questa settimana, disponibile online, è dedicato a San Severino e alla pinacoteca comunale “Tacchi Venturi”. E’ possibile prenderne visione visitando il link https://www.youtube.com/watch?v=o9Mp4w8AUz8

La Frick Collection è coinvolta da tempo in un progetto che vede protagonisti, insieme al prestigioso museo americano, anche il Comune di San Severino e l’Università Politecnica delle Marche. Il progetto mira alla ricongiunzione digitale del famoso polittico del Veneziano, assoluto capolavoro custodito in pinacoteca di cui una parte si trova alla Frick di New York. L’impossibilità di una ricongiunzione fisica ha condotto a un progetto in cui dalla realizzazione di un fac-simile digitale 3D sarà possibile attraverso ologrammi, multiproiezioni interattive e tecniche di realtà aumentata e immersiva, avere una nuova e completa fruizione dell’opera sia nella Pinacoteca che attraverso la ricostruzione di un ologramma, nella sua collocazione originaria della chiesa di San Domenico.