‘Bretella’: video-appuntamento di Cna col senatore Coltorti

Venerdì 19 giugno ore 18.30, sulla piattaforma Zoom, il senatore Mauro Coltorti parla del progetto per la realizzazione di una “bretella” tra San Severino e Tolentino, intervenendo a un’iniziativa della Cna sulle infrastrutture per le aree interne.

La Cna, infatti, ha presentato un documento all’insegna del “semplifica, sblocca, snellisci”. Così, per conoscere i progetti e gli interventi di prossima realizzazione, è stato invitato il senatore Coltorti, presidente dell’8ª Commissione permanente “Lavori pubblici e comunicazioni”.

Al video-appuntamento sono stati invitati anche molti sindaci dell’entroterra con l’obiettivo di aprire un dibattito assieme a tecnici, progettisti e studiosi. L’iniziativa, in ogni caso, è aperta a tutti ed è possibile partecipare cliccando il link riportato sul sito della Cna di Macerata all’indirizzo

https://www.mc.cna.it/videoconferenza-cna-le-infrastrutture-per-le-aree-interne-con-il-sen-coltorti/.

Occorre però aver prima scaricato (gratuitamente) l’App di Zoom sul computer o su smartphone ovvero tablet.

“Sono partiti lo scorso sabato gli Stati generali dell’economia, voluti dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con l’obiettivo di accogliere idee e progetti per rimettere in moto l’Italia. La Cna – scrive l’associazione degli artigiani – ha presentato un documento indicando una serie di proposte finalizzate a rimuovere tutti gli ostacoli che bloccano lo sviluppo. Per modernizzare il Paese, favorire la green economy e creare le basi per una crescita robusta occorre avviare un grande cantiere di riforme da realizzare rapidamente all’insegna del “semplifica, sblocca, snellisci”. Sembra che il Presidente del Consiglio punti decisamente verso un massiccio investimento nelle infrastrutture, soprattutto nelle aree del Paese rimaste più indietro da questo punto di vista. Riportando questa logica di intervento nella nostra regione, è impossibile non evidenziare la carenza infrastrutturale che interessa prioritariamente le aree interne”.