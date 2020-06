“Wedding Awards” alla settempedana Jessica Bartomucci

C’è anche una giovane wedding planner settempedana tra i vincitori della 7^ edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards del portale leader nel settore nuziale Matrimonio.com che conta più di 60 mila aziende registrate. Il riconoscimento che premia chi si è distinto in 19 diverse categorie del settore nuziale, affidandogli il titolo di professionista più raccomandato dalle coppie che si sono sposate nel 2019, è andato a Jessica Bartomucci, wp capace di dare vita ad eventi eleganti e raffinati dopo aver maturato anni di esperienza in un atelier di abiti da sposa.

L’edizione 2020 del premio è risultata particolarmente importante poiché rappresenta un grande supporto per le aziende in una delle stagioni più difficili per il settore dei matrimoni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Alla professionista settempedana l’assessore comunale alle Attività produttive, Jacopo Orlandani, ha fatto giungere un messaggio di felicitazioni complimentandosi per un’attività, quella del wedding, che a San Severino conta sempre più professionisti e locations da favola.