Post sisma: in pagamento il Cas di aprile a 539 famiglie

Il Comune sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di aprile. Sono 539 nuclei familiari destinatari del contributo per l’autonoma sistemazione per un totale di 398.033 euro.

L’ufficio Servizi alla Persona del Comune ricorda che vanno immediatamente comunicati ogni variazione del nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità, la revoca dell’inagibilità della propria abitazione lesionata dal sisma oppure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.

Intanto, ritornano alla normalità altre due famiglie settempedane dopo la conclusione dei lavori di riparazione del danno e rafforzamento localizzato della struttura in un immobile ubicato all’angolo tra via Indivini e via San Rocco, in pieno centro storico.

Il sindaco ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile l’immobile a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Lo stabile, che potrà tornare a essere abitato, è stato interessato da opere di ricostruzione per un importo di circa 55 mila euro.