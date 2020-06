Aperitivi musicali in streaming con allievi Banda “Adriani”

Nonostante il lockdown la musica del Corpo filarmonico “Francesco Adriani” non si è fermata e anche gli allievi della scuola di musica, terminate le lezioni online, hanno lavorato alla preparazione del loro saggio di fine anno. Un’edizione speciale del saggio finale che, a causa dell’emergenza Covid-19, si trasforma in “Aperitivi musicali – musica fatta in casa dagli allievi” spostandosi online con la produzione di un nuovo format visibile sulla pagina Facebook BANDA SAN SEVERINO MARCHE (www.facebook.com/banda.sanseverino).

Sei puntate, da mercoledì 17 a mercoledì 24 giugno, condotte da Riccardo Brandi in diretta streaming su Facebook dalle ore 18.30.

L’associazione settempedana è stata protagonista, durante la quarantena, anche con le altre due sue realtà proponendo un’esibizione virtuale del Corpo bandistico per il 25 Aprile e un coro virtuale, realizzato dal “Tourdion Ensemble”, andato in onda anche nella Rassegna di cori virtuali in tv sul canale 89.