“Ripartiamo insieme”: tre le iniziative proposte dall’Uteam

L’Università della terza età dell’alto maceratese e il Comune propongono, nell’ambito del progetto denominato “Ripartiamo insieme”, alcuni momenti di incontro durante il prossimo mese di luglio. Sono aperti a tutta la cittadinanza. Ecco il programma.

Domenica 12 luglio.

Alle ore 16, con la guida Andrea Ionna, visita guidata ai Giardini pubblici di San Severino; illustrazione del patrimonio naturalistico e storico.

Alle ore 17.30, sempre ai Giardini pubblici, ma con abbigliamento sportivo, la docente Alessandra Torreggiani guiderà il gruppo in un momento di Pilates Fisios a contatto con la natura per esercitare il corpo.

Domenica 19 luglio.

Nel primo pomeriggio, passeggiata guidata all’interno della Riserva naturale dei Monti San Vicino e Canfaito. Ci saranno gli accompagnatori Andrea Ionna (per la botanica) e Rita Serrani (per l’attività motoria). Per questa iniziativa bisogna prenotarsi entro il 1° luglio presso la Pro loco, per poter usufruire del servizio pullman che partirà alle ore 14.30.

Fiorino Luciani