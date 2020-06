“Infinita tristezza nel cuore”: è morto Piero Pieraligi

«Infinita tristezza nel cuore, il vuoto di chi vorresti al tuo fianco e invece è solo una stella. Ti voglio bene. Ciao fratellone!!!» Con queste parole, pacate ma affrante, Giovanni ha annunciato su Facebook la scomparsa del fratello Piero Pieraligi (nato nel 1957), avvenuta oggi (lunedì 15 giugno) all’ospedale di Macerata, in seguito a un fulmineo malore che lo ha colpito neanche 24 ore prima. Il tragico destino che ha troncato l’esistenza di Piero ci priva di una persona che ha dedicato, con passione e competenza, tutta la sua vita alla produzione zootecnica (e altro) nel territorio settempedano, attraverso l’operato della Cooperativa di Chigiano. Infatti, già nei primi anni Ottanta, quando era ancora studente alla Facoltà di Agraria di Perugia, entrò a pieno titolo (insieme al padre Cesare e, successivamente, vi aderì anche il fratello Giovanni “Gianni”) nella gestione di tale società. Proprio in quegli anni, a cavallo del secolo appena trascorso, nacque e si consolidò una cultura, oggi fortunatamente più diffusa, di un “ritorno” alla qualità del prodotto agricolo, alla valorizzazione di metodi di allevamento zootecnico capaci di rispondere a criteri più naturali e salutari, basati soprattutto sul rispetto della qualità della vita del bestiame allevato (una qualità che si riflette nel prodotto finale consumato dagli acquirenti). In questa nuova mentalità produttiva (che ancora resiste) si è inserito dunque il lavoro di Piero Pieraligi e della quasi quarantennale attività realizzata nella sua amata terra alle pendici del Monte Canfaito. Inoltre, la sua curiosità e il desiderio di aggiornamento lo hanno sempre spinto alla frequenza assidua dei numerosi appuntamenti di settore che si svolgevano, e si svolgono, sia nelle Marche che nella vicina Umbria, altra regione da lui molto amata e frequentata (anche dopo aver lasciato gli studi perugini). Infine, durante la sua lunga attività lavorativa, ha ricoperto incarichi all’interno di varie commissioni tecniche in ambito venatorio e zootecnico della provincia maceratese.

p. g.

I funerali di Piero Pieraligi saranno celebrati domani, martedì 16 giugno, alle ore 15.15, partendo dall’ospedale per la chiesa di Corsciano. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Chigiano.