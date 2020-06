Virus, 2 spettacoli saltati: a lavoro con Amat per recuperarli

L’emergenza coronavirus ha fatto saltare due degli spettacoli in calendario nel cartellone della stagione di prosa 2019-2020 ma i Teatri di Sanseverino stanno lavorando, assieme all’Amat, per recuperare – magari nella prossima stagione – gli appuntamenti con “Parenti serpenti”, con Lello Arena, e “Non è vero ma ci credo”, con Enzo Decaro. Per i due spettacoli gli abbonati potranno utilizzare i biglietti di ingresso già in loro possesso.

Intanto sulla pagina Facebook dei Teatri di Sanseverino sono disponibili e si possono rivedere tutte le attività, tra interviste, presentazioni e visite guidate, che hanno tenuta viva la cultura nelle settimane del lockdown nella città di San Severino.