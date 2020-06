Giovanna se ne va, ma il suo sorriso rimarrà sempre con noi

Si è spenta all’età di 61 anni la dipendente comunale Giovanna Plebani, moglie di Primo Corsi e mamma di Valentina e Monica. Una famiglia nel dolore, molto conosciuta a San Severino, attorno alla quale si stringe l’intera comunità settempedana. Ricordiamo Giovanna sempre con un sorriso dolce, gentile con gli altri e attenta nel suo lavoro.

Anche il sindaco Rosa Piermattei esprime profondo cordoglio facendosi portavoce di amministratori e impiegati comunali: “Giovanna si è sempre adoperata – dice il primo cittadino – nelle mansioni assegnate, con impegno e dedizione. Il suo lavoro è sempre stato un prezioso supporto all’operato di diversi uffici comunali. Mai sono venuti a mancare presenza e spirito di servizio e disponibilità”.

Giovanna, in servizio alla Biblioteca comunale, aveva lavorato in precedenza anche per l’ufficio Manutenzioni e in Anagrafe.

La famiglia è residente a Marciano, dove Primo ha un’officina. Lui, originario di Serralta, è pure un giocatore di ruzzola e per qualche tempo è stato anche il capitano della squadra della Polisportiva. Il rapporto con il territorio, e in particolare con la frazione, è stato sempre ottimo: Giovanna e Primo non hanno mai mancato di dare il loro sostegno al Comitato. Tant’è che proprio da Serralta giungono messaggi di cordoglio all’intera famiglia Corsi-Plebani. Così pure dalla vicina Cesolo arrivano sincere condoglianze da parte di molti amici e dal Comitato stesso.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 15 giugno, alle ore 10.30 nella chiesa di San Domenico.