Don Luca Ferro andrà a Loreto col vescovo Fabio Dal Cin

Arrivato il 3 dicembre del 2017 dalla diocesi di Padova, in piena emergenza post-sisma, don Luca Ferro continuerà il suo servizio ecclesiale a Loreto nella Segreteria dell’arcivescovo mons. Fabio Dal Cin, delegato pontificio per il santuario della Santa Casa e per la basilica di Sant’Antonio a Padova.

Sarà chiamato a una collaborazione nella direzione del Giubileo straordinario lauretano e per le attività pastorali del santuario.

La notizia è stata annunciata al termine della messa domenicale delle 11.15 nel santuario della Madonna dei Lumi, di cui egli è rettore.

Per don Luca, giovane sacerdote, preparato e dinamico, si tratta di un’importante occasione per arricchire la propria esperienza pastorale e per dedicarsi a una nuova stimolante missione sacerdotale. Per la parrocchia cittadina del “Don Orione” – come la chiamano i settempedani – e per quelle di Cesolo e Sant’Elena è invece un nuovo “punto e a capo” perché si ritroveranno senza parroco. Una situazione già vissuta in passato, alla quale il vescovo Brugnaro cercò di far fronte chiamando in aiuto proprio don Luca Ferro dal Veneto.

Il trasferimento del sacerdote è previsto per l’inizio di settembre.

In questa fase di passaggio ci sarà sicuramente occasione per salutare pubblicamente il parroco e, al tempo stesso, per riflettere su come affrontare la difficile situazione in cui versano le nostre parrocchie di fronte all’ormai cronica mancanza di vocazioni.