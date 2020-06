Calcetto serie C2: il Serralta conferma mister Fulvio Sileoni

Lo staff dirigenziale del Serralta calcio a cinque è già in movimento per preparare la nuova squadra. Ottenuta la salvezza nel campionato di serie C2, l’obiettivo diventa quello di rafforzare il gruppo per cercare di presentare una squadra ancor più competitiva. Sono attese novità, in tal senso, a breve sia per nuovi acquisti sia per l’arrivo di nuovi dirigenti. Intanto urgeva fare la prima mossa, cioè quella per l’allenatore, ed è arrivata puntuale.

Fulvio Sileoni è stato confermato sulla panchina del Serralta. Il mister tolentinate potrà, così, proseguire nel proprio lavoro interrotto nel momento migliore per la formazione settempedana come risultati e prestazioni. E’ stata scelta, dunque, la linea della continuità ed è prevalsa la volontà di proseguire con un progetto che è iniziato l’anno scorso e che non ha potuto compiersi del tutto a causa dello stop da pandemia. Le parti in causa fanno sapere che c’è reciproca soddisfazione per l’accordo trovato e c’è anche grande fiducia di poter affrontare una buona stagione, il cui inizio è ancora da ufficializzare.

Roberto Pellegrino