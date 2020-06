Terza Categoria: il Serralta conferma mister Francescangeli

Giammichele Francescangeli è stato confermato sulla panchina del Serralta. La dirigenza gialloblù ha così scelto di proseguire con il tecnico tolentinate che affronterà la seconda stagione con il club settempedano.

Lo staff della squadra di Terza Categoria ha voluto dare continuità al progetto e, allo stesso tempo, premiare le buone cose mostrate dall’allenatore e testimoniate dai progressi del gruppo, sotto vari aspetti, primo fra tutti quello del gioco.

Da parte di Francescangeli, invece, c’è felicità sia per la scelta compiuta dai dirigenti, sia per il fatto di poter continuare un lavoro impostato nei mesi scorsi – prima della sospensione per la pandemia – e che sembra garantire possibilità di crescita e miglioramento ai tanti giovani della rosa.

Reciproca soddisfazione, dunque, fra le parti, le quali presto inizieranno a muoversi per sentire tutti i giocatori in modo da capire su chi si potrà contare per la stagione a venire, dando così l’avvio ai lavori di costruzione del nuovo organico.

Roberto Pellegrino