Ricordato il 206° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

In occasione del 206° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, quest’anno coinciso con il centenario della concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Istituzione per il valore dimostrato e il sangue versato durante la Prima Guerra mondiale, il sindaco Rosa Piermattei ha preso parte alle celebrazioni ufficiali promosse in città dall’Associazione nazionale Carabinieri, assistendo con il Gonfalone della Città alla messa celebrata nel santuario della Madonna dei Lumi.

Dal 5 giugno 1920 ogni anno in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei Carabinieri reali” il 13 luglio del 1814.

Un contributo prezioso quello offerto dai Carabinieri in più di due secoli di storia che si rinnova ogni giorno nell’ordinario contrasto alla criminalità, reso con abnegazione silenziosa dai militari impegnati, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Un pericolo reale, testimoniato dai tanti caduti di ogni tempo, come l’eroico vice brigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, di cui il prossimo 17 ottobre ricorre il centenario dalla nascita.