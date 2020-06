Donna sensibile e gentile, ci lascia l’amata insegnante Cristina Giacanella

Nella serata dell’8 giugno è venuta a mancare, al termine di una breve e perfida malattia, l’insegnante Cristina Giacanella.

Stimatissima in tutte le scuole dove ha insegnato, stava svolgendo l’ultimo anno di insegnamento presso la scuola “Mestica” di Jesi, cittadina in cui risiedeva da circa 20 mesi. Legatissima alla sua amata San Severino, aveva scritto un libricino per onorarla e il caso ha voluto che cessasse di vivere il proprio nel giorno della festa del Patrono. E’ stata consigliere dell’Associazione Maestri cattolici e attualmente era vicepresidente del Nastro Azzurro per la provincia di Macerata (il padre Aldo fu decorato al valore militare).

Cristina, amata da tutti per il suo animo sensibile e i modi gentili, donna di altissimo spessore morale, formava con il marito Fabrizio una coppia legatissima.

Così la ricorda la cognata Olivia Grandinetti: “Era la migliore di noi, in punta di piedi ha realizzato la sua grandezza”.

Il marito Fabrizio proporrà alle scuole Primarie settempedane una borsa di studio annuale dedicata a Cristina.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio (mercoledì 10 giugno) dal cardinale Edoardo Menichelli nel santuario della Madonna dei Lumi.