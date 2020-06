Sezione Avis dona mascherine “griffate” ai propri donatori

Per la festa del patrono la sezione Avis di San Severino ha deciso di fare dono ai suoi iscritti di una mascherina Ffp2 con impressa la dicitura “Avis”. La distribuzione è iniziata ieri e prosegue oggi, dalle 18.30 alle 20, presso la sede dell’associazione (ex cinema Italia). Un’iniziativa lodevole a beneficio dei donatori perché l’obbligo di indossare la mascherina In Italia resta in vigore nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, per esempio mezzi di trasporto pubblico, mercati ed esercizi commerciali. Ma anche ospedali, ambulatori medici e così via… La stessa Organizzazione mondiale della Sanità ha sottolineato, in questi giorni, l’invito a indossare i cosiddetti Dpi per limitare la diffusione del Covid-19: “Da sole le mascherine non bastano, ma servono a proteggere se stessi e gli altri”.

Le mascherine Avis sono state acquistate dalla sezione e fatte appositamente personalizzare con il logo associativo perché la donazione del sangue, in fondo, è una “patente di generosità”, un tratto distintivo di chi compie un grande gesto di altruismo.