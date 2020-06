La Settempeda riparte da mister Emanuele Ruggeri

Dopo aver deciso per il prosieguo dell’attività nel post coronavirus, la Settempeda pianifica concretamente il futuro prossimo con la prima decisione. E’ ufficiale la conferma di mister Emanuele Ruggeri e di tutto lo staff. E’ il primo e importante passo da cui iniziare per comporre la squadra e testimonia l’intenzione della società di proseguire con il progetto sportivo intrapreso, ormai, da diversi anni. Continuità tecnica e fiducia nelle capacità di allenatore e suoi collaboratori sono le principali basi dalle quali si punta a ripartire in vista della nuova stagione agonistica, della quale presto si saprà la data ufficiale per il ritorno in campo. Sistemate le cose in panchina, adesso si dovrà pensare alla nuova Settempeda. A breve la dirigenza biancorossa incontrerà il gruppo attuale di giocatori in modo da presentare obiettivi, programmi e conoscere la disponibilità di ogni singolo atleta. In seguito verranno pianificate tutte le eventuali mosse di mercato dando così il via alla costruzione del nuovo organico.

Roberto Pellegrino