“Sanitaria Shop” dona termometro a infrarossi: il “grazie” della Riabilitazione

Gli operatori dell’Unità operativa di Riabilitazione dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” ringraziano la “Sanitaria Shop” di San Severino per aver donato al reparto un termometro a infrarossi, strumento necessario – in questo periodo – per la misurazione della temperatura a tutti coloro che accedono al servizio. Le operazioni di igienizzazione e sanificazione, infatti, vanno di pari passo con la verifica di alcuni parametri, così da garantire la massima sicurezza a operatori e pazienti. Il bel gesto della “Sanitaria Shop” conferma la sana collaborazione che lega da anni il reparto riabilitativo settempedano con il presidio sanitario di viale della Resistenza.

Dopo un periodo di ridotta operatività verso gli esterni, legata all’emergenza coronavirus, la Riabilitazione di San Severino ha ripreso ora la propria attività a pieno ritmo, pur nel rispetto delle restrizioni e delle cautele del momento. E il lavoro di certo non manca perché, oltre ai ricoverati in Lungodegenza e Medicina, sono presenti ora a San Severino anche alcuni malati che, in condizioni normali, sarebbero stati assistiti dalle strutture di Civitanova e Camerino, le quali invece sono state destinate temporaneamente ai casi positivi.

La situazione comunque dovrebbe normalizzarsi nella seconda metà di giugno, quando i due ospedali saranno di nuovo pronti ad accogliere i loro pazienti no-Covid.