Progetto nazionale ‘Scacchi metafora educativa’: la ‘Torre Smeducci’ partner per le Marche

L’associazione “La Torre Smeducci” prende parte, quale unico partner ufficiale per le Marche, al progetto nazionale di promozione sociale “Scacchi metafora educativa”, promosso dal Centro sportivo educativo nazionale e dalla società sportiva Alfiere bianco e finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini”.

Il progetto coinvolgerà oltre 10 mila bimbi di ben 14 regioni d’Italia, 23 istituti scolastici, 400 associazioni sportive, 10 organizzazioni del Terzo settore, con un investimento di 2 milioni e 200 mila euro in tre anni di attività.

L’Asd “La Torre Smeducci” terrà una serie di iniziative che, nel dettaglio, coinvolgeranno i piccoli studenti dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino e dell’Istituto comprensivo “Don Bosco” di Tolentino

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente del sodalizio settempedano, Caterina Ciambotti, e dall’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni. Quello in cui è stata coinvolta l’Asd “La Torre Smeducci” è il più consistente progetto di promozione sociale basato sul gioco degli scacchi mai realizzato in Italia.

L’iniziativa prenderà il via con un primo work shop nazionale che si terrà a Salerno, dal 30 giugno al 2 luglio prossimi.

Sul territorio saranno realizzate diverse attività sia curruculari, con lezioni in aula, che extracurriculari, sempre con lezioni in due poli uno a San Severino e uno a Tolentino, inoltre sarà attivato un circolo dove tutti potranno prendere parte all’attività scacchistica. Infine una sezione sarà dedicata alla formazione degli insegnanti con il coinvolgimento dei genitori tramite il “Torneo delle famiglie”. In programma poi altre attività collaterali.