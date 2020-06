“Fase 3”: domenica 7 giugno torna la Fiera del patrono

Domenica 7 giugno si tiene regolarmente l’ormai tradizionale Fiera del patrono, che torna ogni anno – la prima domenica di giugno – in occasione delle ricorrenze legate a San Severino vescovo. Dall’alba al tramonto viale Eustachio, viale Matteotti e tutta l’area della stazione ferroviaria, oltre a un tratto di via San Sebastiano, ospiteranno le bancarelle degli ambulanti. “Si tratta di un altro importante passo nella direzione di un lento ma graduale ritorno alla normalità per la nostra città”, dice l’assessore comunale Jacopo Orlandani che ha lavoro molto, assieme al sindaco Rosa Piermattei e alla Polizia locale per garantire lo svolgimento della Fiera in sicurezza.

“Certo, la disposizione dei banchi è stata rimodulata per le esigenze del distanziamento – sottolinea Orlandani – ma ne avremo comunque tanti. Credo che questa sia la prima manifestazione con un numero così alto di adesioni ad essere organizzata in provincia dopo il lockdown. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre per gli ambulanti varranno le stesse regole imposte durante il mercato settimanale del sabato. Grande attenzione bisognerà prestare al mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le persone e agli assembramenti che saranno assolutamente da evitare. Saranno in servizio, oltre agli agenti della Polizia locale, i volontari dell’Associazione Carabinieri e del gruppo comunale di Protezione civile”.