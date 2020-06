Scout: costituito un gruppo “Masci” pure a San Severino

Nel mese di maggio 2020 si è costituita a San Severino una comunità del Movimento adulti scout cattolici italiani (“Masci”), con sede presso i locali del Palazzo vescovile e attualmente formata da 18 soci. Il “Masci”, fondato nel 1954, è un’organizzazione per adulti che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali e i principi dello Scautismo e del Guidismo, un movimento educativo non formale di giovani e adulti che si propone come obiettivo la formazione integrale della persona secondo i principi e i valori definiti dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell.

Lo Scautismo è un movimento che attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale risponde alle tante e autentiche domande di giovani e adulti sulla vita e sul crescere in essa.

Lord Robert Baden Powell, B.P. per tutti gli scouts, nasce il 22 febbraio del 1857 a Londra e nella concretezza del suo linguaggio e delle sue intuizioni pedagogiche aveva indicato in “quattro punti” i fondamenti del metodo scout: “formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del prossimo”. Qualità semplici, ma necessarie per formare un uomo libero e un buon cittadino.

Il “Masci”, essendo un’associazione ramificata in tutto il territorio nazionale, è strutturato su più livelli: uno locale, costituito dalle varie comunità, ossia da un insieme di persone che condividono un percorso di fraternità e di fede retto dagli ideali dello Scautismo; un livello regionale e uno nazionale.

A livello locale, ogni comunità viene coordinata da un “Magister”, mentre in ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico: incarico, questo, che a San Severino viene ricoperto da don Aldo Romagnoli.

La comunità è aperta a nuove iscrizioni da parte di tutti gli adulti, sia ex scout ma anche no, che desiderino vivere un’esperienza di vita basata sugli ideali e sui principi dello Scautismo.