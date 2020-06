Disponibile l’App Immuni: le Marche fra le 4 regioni-pilota

L’App Immuni è disponibile per essere scaricata sui telefoni di tutti i cittadini. Nelle prossime settimane – a partire dall’8 giugno – nelle Marche e in altre tre regioni – Liguria, Abruzzo e Puglia – l’App sarà operativa in fase sperimentale per consentire di mettere a punto le procedure di introduzione in tutta Italia. I cittadini possono dunque scaricarla e attivare il bluetooth del proprio telefono, necessario per consentire il passaggio dei dati.

“Ora abbiamo un’arma in più per fronteggiare il Covid e per contenere il virus – afferma il presidente della Regione, Luca Ceriscioli – e per questo le Marche hanno aderito volentieri alla fase sperimentale. L’App Immuni è un ulteriore strumento a nostra disposizione: nessuno saprà dove siamo, cosa facciamo o come ci chiamiamo, ma l’App potrà informarci immediatamente se siamo entrati in contatto con una persona positiva e ci consentirà di seguire subito i necessari percorsi di sicurezza sanitaria. Quindi l’invito a tutti è quello di scaricare l’App e di attivare il bluetooth del proprio cellulare”.

Immuni è un’App unica nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, che consentirà di individuare in maniera sempre più completa le persone potenzialmente esposte al coronavirus e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, interrompere la catena dei contagi. L’App funziona senza seguire gli spostamenti, senza conoscere l’identità della persona che la installa sul proprio cellulare o quella delle persone con cui si entra in contatto.

“Con il contributo di tutti – si legge nella schermata introduttiva – Immuni aiuta a contenere il virus e a tornare il prima possibile alla normalità”.

Una volta attivata, l’App registra i contatti con altri utenti usando il bluetooth: scambia codici temporanei casuali con altri dispositivi che l’hanno installata. Questi codici non permettono di risalire all’identità dell’utente. Lo scambio è bidirezionale: ogni smartphone invia il proprio codice e riceve i codici degli smartphone nelle vicinanze, salvandoli nella propria memoria interna. Quando un utente Immuni risulta positivo al Covid-19, attraverso l’App si attiva un meccanismo per cui vengono avvisati i possibili contatti, che dovranno avvisare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per iniziare il percorso assistenziale.

L’applicazione si può scaricare gratuitamente e volontariamente su telefoni iOS e Android, non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all’utente. Per l’assistenza tecnica è attivo il numero verde nazionale 800912491 tutti i giorni dalle 7 alle 22.

Info sul sito https://www.immuni.italia.it/download.html