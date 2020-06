“Fase 2” settempedana: riaprono pure palestre e palasport

Riaprono anche il palazzetto comunale “Albino Ciarapica”, la palestra dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e la nuova palestra comunale “Toti Barone”. Il 9 giugno, infatti, riprenderanno ad allenarsi – seppur in forma individuale – gli atleti della società sportiva San Severino Volley, pronti a scendere in palestra dopo la pausa forza dettata dall’emergenza coronavirus.

I vertici del sodalizio hanno comunicato al sindaco e all’assessore comunale allo Sport la ripresa dell’attività, che andrà avanti fino al prossimo 31 luglio relativamente a tutti i gruppi agonistici, ad eccezione del minivolley.

Gli allenamenti si svolgeranno secondo le normative vigenti e seguendo tutte le indicazioni per il contenimento del virus, con particolare riferimento al protocollo della Fipav, la Federazione italiana pallavolo, sottoscritto lo scorso 21 maggio.