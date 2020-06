Basket: bilancio di fine stagione nel ricordo di “Neno” Grillo

Nel ricordo di “Neno” Grillo la Società Amatori Basket di San Severino ha fatto il bilancio della stagione 2019-2020, che si è chiusa anticipatamente a causa dell’emergenza Covid. L’incontro è avvenuto al ristorante Due Torri anche per gettare le basi della prossima annata sportiva. Alla presenza dei giocatori della prima squadra, la dirigenza ha confermato in blocco l’intero gruppo che ha brillato fino a febbraio, chiudendo il campionato al terzo posto, in piena zona play off. Sarebbe stato pronto a lottare fine alla fine per la vittoria del campionato. Tant’è vero che, dopo qualche anno di sofferenza, finalmente i numerosi tifosi presenti alle partite della “Sab” hanno potuto ammirare una squadra determinata e conscia della sua forza. Il capocannoniere del campionato, Alessio Magrini, e l’inossidabile Roberto Tortolini (a 51 anni terzo nella classifica dei migliori realizzatori) faranno parte ancora del gruppo insieme agli altri due “stranieri” Luca Giuliani e Simone Massaccesi. Il resto della squadra sarà formata da settempedani (Cruciani, Severini, Callea, Grillo, Ortenzi, Della Rocca, Fucili, Potenza, Foglia, Valeri, Buttafuoco, Roccetti e il gradito ritorno di Uncini), ma non avrà più a disposizione Federico Rossi che per motivi lavorativi si trasferirà a Milano (in bocca al lupo per la nuova avventura!). La rosa praticamente è formata, anche se la dirigenza non esclude la possibilità di integrarla con un giocatore di categoria che permetta un ulteriore salto di qualità alla formazione del confermatissimo coach Alberto Sparapassi.

L’ottimo lavoro della responsabile Giorgia Forconi e dell’istruttore Angelo Abbracciavento, indimenticato cecchino della squadra che vinse il campionato di serie D nel 2012, ha permesso di aumentare anche quest’anno il numero degli iscritti ai vari gruppi di minibasket (Pulcini, Scoiattoli e Aquilotti). Come ogni anno i nostri istruttori hanno partecipato attivamente al “Progetto scuola” che ha interessato l’Infanzia e la Primaria. Il fondamentale supporto organizzativo e logistico dei vari gruppi ancora una volta è stato garantito da Catia, Eleonora e Roberto, sempre pronti a dare supporto e informazione a genitori e atleti. L’emergenza Covid ha interrotto sul più bello la stagione, ma la dirigenza insieme a Giorgia Forconi sta cercando di capire se, rispettando le numerosissime limitazioni dei protocolli di sicurezza, si possano organizzare, nelle prossime settimane, degli allenamenti in sicurezza per i più piccoli.

Per finire vanno fatti i complimenti ai ragazzi del giovanile che hanno partecipato da protagonisti ai campionati under 14 (assieme agli atleti del Basket Tolentino) e under 16 (in collaborazione col Castelraimondo Basket).

In occasione dell’incontro di sabato scorso la dirigenza ha voluto ricordare Nazzareno Grillo, un pilastro della Società Amatori Basket, che ci ha lasciato lo scorso 10 marzo: una messa alle 18.30 al santuario della Madonna dei Lumi, un gradito quadretto regalato al figlio Guido che incarna perfettamente lo spirito di “Neno” e una raccolta fondi dei ragazzi della prima squadra che verranno donati, in memoria del dirigente scomparso, all’Ail (Associazione italiana contro leucemie e linfomi).

Nella speranza di poter tornare prima possibile tutti in palestra senza limitazioni ma in sicurezza, la S.A.B. San Severino Marche augura a tutti una buona estate…