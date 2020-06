Andrea Innocenzi in pensione: il “grazie” dei settempedani

Visita istituzionale in città, nel giorno del congedo dal servizio dopo ben trent’anni di onorata carriera, per il primo dirigente della Questura di Macerata, dottor Andrea Innocenzi, che è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Rosa Piermattei a Palazzo dei Governatori.

A nome dell’intera comunità settempedana il primo cittadino ha ringraziato “l’uomo delle istituzioni” per “l’impegno, la professionalità, la competenza e l’abnegazione profusi a servizio della collettività”.

Insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica, Innocenzi ha coordinato spesso importanti servizi di ordine e soccorso pubblico anche in città, in particolare a seguito del terremoto del 2016. “Lo ricorderò sempre quale primo responsabile della sicurezza nelle tappe di RisorgiMarche che hanno interessato il territorio – ha detto il sindaco -. Un lavoro non facile, ma la sua presenza, per tutti noi, era una garanzia”.

Numerosi gli incontri tra il primo cittadino settempedano e il dottor Innocenzi svoltisi in Prefettura nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Mi piace ricordare pure la grande disponibilità – ha concluso Rosa Piermattei – e la profonda umanità che il dirigente Innocenzi ha saputo sempre dimostrare vestendo comunque con grandissima responsabilità la sua divisa”.