Nuova cicogna per Michela e Alessio Viti: benvenuta Arianna!

La cicogna ha portato una bellissima sorellina al piccolo Giacomo. All’ospedale di Jesi, sabato mattina, è arrivata Arianna, vispa e felice di potersi far abbracciare da mamma Michela e babbo Alessio Viti. Contentissimi anche i nonni e tutti i familiari: un po’ di “rosa della vita”, come recita anche il motto della Gazzetta dello sport, ci vuole proprio in questo periodo così “grigio”.

A Michela Ciciliani, docente di Lettere al Liceo Classico “Filelfo” di Tolentino, giornalista-pubblicista e collaboratrice de Il Settempedano, e ad Alessio, ingegnere alla “Loccioni”, giungano le più sincere felicitazioni dagli amici e dalla redazione del nostro periodico.