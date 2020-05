“Tacchi Venturi”: online pure il saggio musicale di fine anno

La delusione dell’annullamento del XXIII concorso musicale Città di San Severino per ovvi motivi collegati all’emergenza Coronavirus è stata mitigata dalla pronta reazione di tutto il settore musicale dell’Ic Padre Tacchi Venturi che ha scelto la modalità a distanza per concludere degnamente l’anno scolastico con il classico Saggio degli alunni delle classi terze e seconde della Secondaria di primo grado. I docenti di strumento Magdalena Fontana (chitarra), Vincenzo Correnti (clarinetto), Licio Cernetti (piano) e Gloria Frontini (flauto traverso) hanno così organizzato un incontro in modalità sincrona attraverso la piattaforma Meet di GSuite per far esibire i propri alunni nei “cavalli di battaglia” dell’annata. Una performance apprezzata anche dai docenti di Musica Maurizio Moscatelli e Fabio Valeri che hanno partecipato a distanza all’appuntamento. Sia il pomeriggio dedicato agli studenti delle classi terze che quello vissuto dai ragazzi delle seconde sono stati un successo e hanno permesso così ai rispettivi genitori di assaporare i frutti del proficuo lavoro svolto dai propri figli nel corso di un anno particolarmente difficile ma che, grazie alla professionalità dei docenti alle prese con piattaforme e connessioni, si è concluso pur sempre nella reciproca soddisfazione. Condivisa dalla neo dirigente Lauretta Corridoni che, seppur da poco al timone del Tacchi Venturi, ha già potuto constatare l’abnegazione di docenti e discenti, indomabili anche in un periodo sui generis.

Lu.Mus.