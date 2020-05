Ecco il bando per il nuovo Comandante della Polizia locale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza – categoria D1 giuridica ed economica ex Ccnl del 31/3/1999 – con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato al Comune di San Severino da destinare all’Area Vigilanza.

Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono essere in possesso, tra gli altri, di uno dei seguenti titoli di studio con indicazione del voto: diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche ed equipollenti ovvero Laurea specialistica (LS/D.M. 03 novembre 1999 n.509) ovvero laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004 n.270) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e debitamente firmata a pena di esclusione, deve essere compilata secondo specifico schema e indirizzata al Comune di San Severino Marche, ufficio Protocollo, Piazza del Popolo n. 45, 62027 San Severino Marche.

La scadenza del bando è stata fissata per il 29 giugno 2020. Le domande possono essere consegnate direttamente al Protocollo come opzione residuale e solo previo appuntamento causa emergenza Covid19 (tel: 0733641229). E’ preferibile che siano inviate tramite Pec posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, al posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza”. Si precisa che la mail spedita da una casella non certificata non sarà presa in considerazione.

Alla domanda di ammissione al concorso i concorrenti devono allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuato presso la Tesoreria del Comune di San Severino Marche. Il mancato o ritardato versamento della tassa comporta l’esclusione dal concorso. Inoltre si dovrà inviare in allegato un curriculum formativo e professionale la cui presentazione è richiesta sempre a pena di esclusione dal concorso, insieme a copia del documento di identità in corso di validità, a copia della patente richiesta per l’accesso e ad eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge. Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova orale.

Il bando è consultabile anche sul sito del Comune https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/concorsi-cms/bando-di-concorso-pubblico-per-soli-esami-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-un-istruttore-direttivo-di-vigilanza-presso-larea-vigilanza/