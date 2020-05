Spot sui canali Sky per le vacanze in villa tra privacy e distanziamento sociale

“L’Italia è il Paese più bello del mondo, il suo cuore non ha mai smesso di battere. E noi che questo cuore ci sentiamo di rappresentare, promuovendo con il nostro lavoro quotidiano vacanze da sogno, ora più che mai siamo pronti a ripartire. Una campagna Sky farà ascoltare il nostro battito e ci aiuterà a far conoscere un nuovo modo di fare turismo e a raccontare quanto il Bel Paese sia realmente pronto a ospitare esclusivi soggiorni in ville con piscina garantendo, tra privacy e distanziamento sociale, la formula migliore per l’estate 2020”.

Per l’imprenditore del travel Alessandro Teloni, general manager del gruppo Homelike Villas che ha sede a San Severino e che nel 2017, in piena emergenza terremoto, ha lanciato l’idea di mettere in rete esclusive ville con piscina, ma anche casali e dimore storiche in diverse realtà d’Italia, la fase 2 entra finalmente nel vivo. Il portale www.homelikevillas.com conta già oltre 200 strutture ma le nuove acquisizioni continuano.

“Il coronavirus – sottolinea Teloni – ha radicalmente cambiato l’estate delle nostre vacanze, da giugno a settembre siamo pronti a spalancare le porte a un turismo diverso, un turismo di prossimità. Una recente ricerca, infatti, dice che la maggior parte dei nuovi viaggiatori (83%) resterà sul suolo nazionale. E la scelta degli italiani sta ricadendo su di noi tanto che stiamo registrando un sacco di prenotazioni soprattutto nelle Marche, regione gettonatissima in questo periodo. Molti, ovviamente, stanno scegliendo una vacanza in villa, che è una nuova forma di turismo: vivere in un luogo isolato, ma con tutti i comfort, poter godere di una piscina e di grandi parchi interamente per sé e per la propria famiglia, potersi concedere una passeggiata in solitaria in giardini dalla bellezza infinita o potersene stare in vere e proprie isole verdi, soli e a stretto contatto con la natura; rappresenta per tanti una dimensione tutta nuova. A questo, a dire il vero, noi eravamo un po’ abituati svolgendo incoming da sempre, ma all’offerta, già unica, abbiamo deciso sempre più di affiancare una figura particolare, e siamo gli unici a farlo, che gratuitamente presta massima attenzione alla clientela: quella del Consulente Viaggi e Vacanze. Ancor prima che i nostri clienti prenotino una vacanza con noi. mettiamo a disposizione un professionista che si dedica all’organizzazione del soggiorno e che segue gli ospiti addirittura fino a dopo la vacanza vera e propria, proponendo non un semplice pacchetto ma consigliando e suggerendo mete ed escursioni e tutta una serie di servizi che vanno dal car al bike sharing, agli shopping tour, agli show cooking e a tanto altro ancora”.

“Certo alla base del nostro lavoro – prosegue Alessandro Teloni – restano sempre le nostre ville che, in questa emergenza, sono le strutture che offrono, sicuramente molto più di altre, sicurezza ai massimi livelli. Come prima cosa, ad esempio rispetto agli hotel o ad altri tipi di soggiorni tradizionali, nelle nostre strutture non ci sono spazi comuni da dover condividere con sconosciuti, non bisogna fare nessuna fila in reception o in ascensore, non ci sono pasti da consumare accanto a persone che non siano i propri amici o la propria famiglia, non vi è nessun via vai di personale di servizio o andirivieni di fornitori o di altri clienti presenti in struttura. Chi prenota una delle nostre ville avrà le chiavi in mano al momento dell’ingresso e potrà vivere liberamente e comodamente come se fosse a casa propria vacanze in dimore perfettamente pulite e tirate a lucido. E poi le ville offrono spazi molto grandi dove dover soggiornare, dando la possibilità di trascorrere addirittura l’80% della vacanza all’aperto. Insomma il distanziamento sociale che in molti sbandierano sulla carta da noi è più che garantito. Vogliamo solo partire per brindare, insieme all’Italia intera, alle vacanze 2020. In questi giorni abbiamo avviato anche una campagna pubblicitaria su Sky. Il battito di un cuore accompagna la presentazione di un nuovo sito www.consulentiviaggivacanze.it. E’ il nostro nuovo “marchio” di fabbrica che affianca Homelike Villas arricchendo una proposta che in molti già conoscono come nuova forma di turismo. Da sempre presentiamo ai nostri clienti le nostre vacanze come una favola da raccontare, con i consulenti viaggi e vacanze rendiamo davvero unica ogni vacanza con noi”.