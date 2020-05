“Fase 2” settempedana: riapre pure la Pinacoteca comunale

Un altro passo verso il ritorno alla normalità. Da sabato 30 maggio riapre la pinacoteca comunale “Tacchi Venturi”, a palazzo Manuzzini, in via Massarelli. Nel rigoroso rispetto di tutte le misure necessarie a limitare il rischio di diffusione del coronavirus l’orario di accesso alla raccolta d’arte, fino al 30 giugno, sarà il seguente: dal martedì al sabato solo mattino dalle ore 9.15 alle 13, sabato anche pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30; domenica e festivi mattino dalle ore 10 alle 13 e pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30. La pinacoteca resterà chiusa il lunedì.

I visitatori dovranno sempre disinfettare le mani all’ingresso e saranno obbligati a indossare la mascherina nel corso della visita.

Sarà consentito l’accesso a un numero massimo di due persone alla volta all’interno dell’intera struttura museale (massimo 5 persone solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare, ad esempio genitori e figli), rispettando sempre e comunque la distanza di sicurezza di almeno un metro.

L’operatore procederà alla misurazione della temperatura corporea dei visitatori al loro ingresso attraverso gli appositi dispositivi, impedendo l’accesso a coloro che manifestino una temperatura dai 37.5°.

In tutti i locali della pinacoteca saranno a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. I visitatori non potranno per nessun motivo toccare quadri e cornici, né altro materiale esposto all’interno delle sale dove non sarà possibile sostare.

Le visite in pinacoteca potranno essere prenotare al numero di telefono 0733.638095 oppure via e-mail all’indirizzo pinacoteca@comune.sanseverinomarche.mc.it