Covid-19: restano in quarantena diciotto settempedani

Continua a scendere il numero dei pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino. Con loro in calo anche quello delle persone seguite in assistenza sanitaria domiciliare. Secondo gli ultimi dati forniti dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, complessivamente sono 18 i settempedani ancora interessati dalla pandemia. Numeri, questi, che fanno tirare un sospiro di sollievo, anche se l’allerta resta comunque alta.

“Resta ancora obbligatorio – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici, anche all’aperto, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche e in ogni altro luogo, anche al chiuso, ma nel quale sia previsto l’accesso generalizzato di persone. Stesso obbligo anche per chi si dedica all’attività motoria o sportiva che, ricordo, va svolta in forma esclusivamente individuale. Si devono poi continuare a seguire le regole dettate dalle autorità sanitarie: lavarsi le mani, tenere la distanza di almeno un metro da altre presone, evitare ogni tipo di assembramento, rimanere a casa se si hanno sintomi simili all’influenza, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali”.