“Fase 2” settempedana: il 3 giugno riapre pure la piscina

Dopo lo stadio, che riapre oggi per la pista di atletica, anche la piscina Blugallery programma la sua ripartenza. Atleti e appassionati nuotatori potranno tornare in acqua a partire da mercoledì 3 giugno, seguendo tutte le indicazioni che verranno date dai gestori dell’impianto (igienizzazione, mascherina, percorso di sicurezza e così via). Il nuoto libero potrà essere praticato in vasca dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 20, mentre il sabato solo dalle 10 alle 13. I corsi di nuoto per i “prima passi”, per i “bambini”, per gli “adulti” riprenderanno a partire da martedì 9 giugno (comprese le lezioni private). Ci si potrà iscrivere ai corsi fin da lunedì 1° giugno (orario di segreteria: 16.30-19.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 10 alle 12). L’attività fitness sarà soltanto su prenotazione. Per qualsiasi informazione si può chiamare lo 0733 634212.

Piscina coperta dai teli durante la chiusura Piscina vuotata e ripulita alla fine del lockdown Piscina di nuovo pronta per essere vissuta dai tanti appassionati di San Severino e non solo