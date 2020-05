“Fase 2” settempedana: è l’ora di tornare anche in pista

Fine del lockdown per lo stadio comunale: gli autorizzati potranno tornare in pista da giovedì 28 maggio nel rispetto di un preciso regolamento. Parliamo della pista di atletica, dove molti – prima della chiusura per l’emergenza sanitaria – praticavano individualmente attività sportiva. La Polisportiva Serralta ha chiesto al Comune di poter riaprire le porte dell’impianto e insieme è stato concordato un “decalogo” fondamentale per il rispetto della salute propria e altrui.

Lo stadio, con ingresso unico dal cancello che si trova sul lato della pista di pattinaggio, sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 20. I fruitori dovranno arrivare muniti di mascherina e guanti e privi di alcun sintomo riferibile al Covid-19. Ogni singolo atleta non potrà permanere per più di 2 ore al giorno all’interno dell’impianto e dovrà mantenere sempre una distanza minima di almeno 2 metri dagli altri atleti presenti. Al massimo sarà consentita la presenza in pista di 30 persone; saranno vietati tutti gli assembramenti, saranno altresì vietati l’accesso al tappeto verde del terreno di gioco e l’utilizzo degli spogliatoi, dei bagni e di ogni altro ambiente. La Polizia locale e il personale della Polisportiva Serralta, che gestisce l’impianto, si riserveranno la facoltà di controllo sul rispetto di quanto previsto nel regolamento.