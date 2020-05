Il rione Settempeda non farà la sua tradizionale festa

“Con rammarico e dispiacere il Comitato del rione Settempeda ha deciso di non fare l’annuale festa di quartiere che quest’anno sarebbe arrivata alla 34^ edizione”. Inizia così la nota del presidente Daniele Prato, che comunica alla cittadinanza l’annullamento della tradizionale festa di mezza estate (28 luglio-2 agosto 2020).

“Abbiamo pensato a lungo e siamo giunti a conclusione che, visto il momento, non ci sono i presupposti per svolgere la manifestazione in sicurezza e soprattutto con la gioia e la spensieratezza che da sempre l’hanno caratterizzata – scrive Prato -. Avevamo precedentemente preso la decisione di non partecipare al Palio dei castelli per gli stessi motivi, peraltro sposati anche dalla stessa associazione Palio. Impegniamo quest’anno sabbatico per ritornare nel 2021 a offrirvi delle giornate di divertimento indimenticabili. E ricordate sempre il nostro motto: “Non c’è festa senza ognuno di voi”. Inoltre, utilizzeremo questo tempo per fare manutenzione generale in collaborazione con il Comune. Vi siamo vicini con il cuore, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook “Il rione Settempeda”. A presto!”.