“Fase 2”: un termoscanner al Centro medico Blugallery

Termoscanner installato anche al Centro medico Blugallery di San Severino per il controllo della temperatura. E’ stato posto all’ingresso, dove già la direzione ha allestito un triage per l’accoglienza degli utenti, ai quali viene somministrato anche un breve questionario per accedere ai servizi.

Con il termoscanner il personale della struttura verifica la temperatura corporea di tutti coloro che si recano negli ambulatori, in segreteria o nel settore della diagnostica per immagini, consegnando e facendo indossare guanti e mascherina a chi ne fosse sprovvisto.

Lo scopo è quello di mantenere gli ambienti in conformità con le disposizioni vigenti, garantendo la massima sicurezza.

Intanto, dallo scorso 14 maggio ha ripreso a funzionare a pieno regime anche il servizio della Tac con mezzo di contrasto, andando ad aggiungersi al resto della diagnostica per immagini già operativo: risonanza, ecografie, rx, mammografie e Tac stessa. Sono ripartiti, come noto, pure gli ambulatori di cardiologia, ginecologia, endocrinologia, ortopedia, dermatologia, otorinolaringoiatra, psichiatria, psicologia, oculistica, flebologia, urologia ed endoscopia. La segreteria (telefono 0733 639051) è aperta per informazioni e prenotazioni dalle 8.30 alle 20, dal lunedì al venerdì; e dalle 8.30 alle 13 nella giornata del sabato.