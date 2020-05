Settempeda e Serralta, avanti tutta! Direttivo già al lavoro

Settempeda e Serralta vanno avanti! Il coronavirus ha interrotto le attività delle società settempedane ormai da diversi mesi, ma non ha fermato la voglia di fare sport e di proseguire l’attività agonistica dei club cittadini. Dopo l’isolamento reso obbligatorio dalla pandemia e la chiusura totale di ogni disciplina sportiva, il consiglio direttivo è tornato a riunirsi.

Rispettando le norme sulla sicurezza e sulle distanze da mantenere, il direttivo del club settempedano è tornato ad incontrarsi raggiungendo un’importante intesa, cioè quella di non mollare e di non fermarsi. Verranno riprese tutte le attività, anche se è presto per conoscere nei dettagli come e quando. Quel che è certo è che molte cose saranno diverse nel post Covid-19. Non mancheranno le difficoltà, soprattutto economiche, ci si dovrà approcciare in modo diverso allo svolgimento delle varie attività; l’organizzazione generale dovrà essere per forza di cose diversa e sotto vari aspetti, ma l’impegno non mancherà e nessuno dei consiglieri si è fatto da parte dando, anzi, massima disponibilità. Tutti sono consapevoli che si dovrà lavorare a fondo e con grande impegno e tutti dovranno sostenere sacrifici, ma in società sono pronti e la volontà è chiara: non arrendersi a un momento molto difficile e sarà fondamentale mantenere compattezza, unione e attaccamento alla “maglia”.

E’ ancora presto per sapere nei dettagli quello che avverrà nei vari gruppi sportivi, ma presto saranno ascoltati i responsabili per capire come muoversi e quali programmi dovranno essere portati avanti. Nelle prossime settimane, poi, per il calcio e per il calcio a 5, si dovrà pianificare il lavoro in vista della ripresa dei vari campionati e si penserà anche alla ripartenza del settore giovanile, progetto basilare per il futuro.

Ultimo aspetto, poi, quello riguardante il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo, appuntamento che era previsto per questo periodo. In merito a ciò verranno ascoltati i soci per fare in modo che venga avallata la proposta di posticipare il tutto di un anno in modo da poter garantire continuità di programma in questo momento complicato e per evitare che gli eventuali nuovi eletti inizino la loro avventura in condizioni difficili.

Roberto Pellegrino