Riaprono bar, negozi, ristoranti: ecco la ‘fase2’ settempedana

Primi giorni di riapertura, dopo il lockdown, per molte attività locali. La ripresa è graduale, come spiega Leo Piccioni del Pino’s Bar, che assieme alla moglie Elisabetta Mandorlo di “Madame Chic” e ai fratelli Bonifazi del Bar Centrale, ha lanciato l’idea di far sapere alle persone – chiuse in casa da mesi – cosa hanno fatto nei loro locali per garantire la massima sicurezza ai clienti. “Ci vorrà un po’ di tempo, la paura è stata molta – dice Leonardo – tant’è che, in questi primi giorni di riapertura al pubblico, abbiamo visto le persone disorientate. Allora vogliamo cercare di dare informazioni giuste e positive, dicendo praticamente come funziona…”.

Il Pino’s Bar



“Il Pino’s Bar – spiega Leonardo Piccioni – ha messo i tavoli all’esterno e tutti si possono sedere liberamente. Le sedie sono distanziate di un metro e mezzo. Chi entra per un caffè o altro deve indossare la mascherina e la abbasserà solo dopo che il barista, lasciato tutto sul bancone, si sarà allontanato. Ci deve essere sempre la distanza di almeno un metro fra le persone. Inoltre è fondamentale l’igienizzazione delle mani all’ingresso, anche per l’eventuale uso del bagno interno. Noi sanifichiamo costantemente il locale con prodotti adatti. Per quanto riguarda gli aperitivi mani, riprendiamo la nostra usanza servendo gli stuzzichini assieme alle bevande con tutte le accortezze del caso. E’ giusto attenerci alle regole per salvaguardare la salute di tutti e abbiamo deciso di ripartire più forti e migliori di prima. Già col terremoto, di fronte a mille difficoltà, non ci siamo mai arresi e adesso affrontiamo a testa alta questa nuova sfida. Gli orari di apertura? Come sempre, mattina e sera ci trovate qui…”.

“Nei negozi di abbigliamento i clienti sono i benvenuti – spiega di Elisabetta Mandorlo di “Madame Chic” -, non c’è bisogno di alcun appuntamento. Le uniche norme da seguire sono quelle di mantenere la distanza di oltre un metro, di entrare durante il proprio turno d’ingresso muniti di mascherina, di igienizzarsi le mani con gli appositi prodotti e di usufruire dei guanti messi a disposizione dal negoziante oppure di quelli personali. Dopodiché si potrà visionare la merce e provarla nel camerino. Sarà compito del negoziante sanificare tutta l’aria prima e dopo l’ingresso del cliente”.

I fratelli Bonifazi



“Per quanto riguarda il Bar Centrale – aggiungono i gemelli Luca e Luciano Bonifazi – abbiamo distanziato i tavoli all’esterno di un metro e mezzo e le sedie di un metro l’una dall’altra. I bagni vengono sanificati ogni mezz’ora e ogni volta che un cliente vi andrà. Si può entrare nel locale con la mascherina e dopo aver igienizzato le mani nei punti che abbiamo predisposto. E’ importante inoltre mantenere la distanza di un metro fra i clienti e con il personale del bar. Insomma, pronti a partire con coraggio e convinti che piano piano si ritornerà alla normalità. E’ una fase delicata in cui bisogna venirsi incontro, mostrando collaborazione e mantenendo le distanze di sicurezza nel rispetto delle regole, così da poterne giovare sia noi, sia i clienti. Cercheremo così, con nuove idee, di portare avanti il nostro lavoro più forti di prima”.

(1^ puntata / segue)