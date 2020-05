Ecco la “fase2” settempedana: riaprono molte attività

Prosegue il nostro viaggio fra le attività che ripartono dopo la “quarantena”. Il Settempedano cerca così di offrire una vetrina a chi ha fatto investimenti per riavviare il proprio lavoro a dispetto della pandemia, perché tutti insieme – nel rispetto della salute di ognuno – possiamo lasciarci alle spalle questa brutta esperienza.

Massimiliano Della Mora



“Le persone stanno rispondendo molto bene alle novità – racconta Massimiliano Della Mora, titolare della barbieria all’incrocio di via Roma e via Eustachio – e, personalmente, lunedì scorso (giorno della riapertura) ero emozionato come un bambino il primo giorno di scuola. Abbiamo riorganizzato il lavoro con appuntamenti; si usa soltanto materiale monouso; gli attrezzi vengono sanificati prima e dopo ogni utilizzo, così come la poltrona. Si entra uno alla volta, con mascherina e disinfettando le mani. Al di là di tutto ciò, è stato davvero un piacere ritrovare dopo due mesi i nostri clienti… Anzi, sarebbe più giusto chiamarli amici, anche perché continuano a starci vicino pure in questo momento di generale difficoltà”.

Lucia del Blue Moon



“Tavoli e sedie sono opportunamente distanziati – spiega Lucia del Blue Moon, bar del rione Settempeda -, i gazebo esterni restano a disposizione dei clienti per consumare i prodotti. Tuttavia, non si comprano giornali, non si gioca a carte e la sala giochi slot machine rimane chiusa. Il personale del locale indossa guanti e mascherine, le quali sono obbligatorie anche per i clienti. Inoltre è a disposizione di tutti un gel disinfettante all’ingresso del locale”.

Gianpaolo Mattiacci della Gelateria Antica latteria dell’Appennino



“Oggi, sabato 23 maggio, torniamo a sfornarvi il nostro gelato artigianale, le nostre granite artigianali, i cannoli siciliani, lo yogurt di montagna, la nostra cremolata di ricotta e tanto altro ancora – dice Gianpaolo Mattiacci della Gelateria Antica latteria dell’Appennino -. Abbiamo provveduto a sanificare e regolarizzarci in tutto per donarvi un ambiente di sicurezza sia all’intero che all’esterno. E proprio all’esterno troverete una delle nostre novità che ora non vi diciamo, ma ce ne saranno anche altre. Veniteci a trovare! Vi aspettiamo…”.

(2^ puntata – segue)