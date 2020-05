Fase2: ‘Domenica In’, Mara Venier dà eco all’appello del Faro

Un incoraggiamento particolare, che non potrà che infondere tanta energia all’imprenditore settempedano del mondo dello spettacolo Massimiliano Caciorgna per la rinascita post emergenza. È quello che è stato lanciato nel corso di “Domenica In” da Mara Venier dopo aver letto la lettera che le ha indirizzato l’indomito settempedano, a firma anche della sorella Cristiana. «Carissima Mara, anche mio padre si chiamava Giovanni e suonava, come il tuo, la fisarmonica – sono state le prime parole della missiva dell’impresario –. Amava a tal punto quello strumento da trasformare il suo laboratorio calzaturiero in una grandissima sala da ballo per il liscio, a San Severino, dove c’erano quindici dipendenti che oggi, per colpa del Coronavirus, non hanno più un impiego. Mio padre non c’è più e per fortuna non ha visto la morte della sua creatura. Cara Mara, tu che ami la fisarmonica, dacci una mano a ripartire dando voce a tutte le strutture come la nostra».

La risposta dell’anchor woman Mara Venier è giunta puntuale domenica scorsa: «Sarà che anche mio padre amava la fisarmonica, la lettera di Massimiliano e Cristiana mi ha colpito. Dopo che il padre Giovanni è venuto a mancare, i Caciorgna hanno continuato l’attività che ora rischia di chiudere. Cerchiamo di aiutare queste persone che ci mettono così tanto amore in quello che fanno – è stato l’appello in diretta della conduttrice di “Domenica In” – perché tanti imprenditori del mondo dello spettacolo, in questo momento, non sanno come ricominciare. Per cui è giusto pensare anche a loro». E di sicuro i proprietari del Faro non molleranno.

Lu.Mus.