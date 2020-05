Circolo ‘Il Grillo’: 20 anni di ‘Puliamo il Mondo’ e ‘Salvalarte’

Legambiente è nata nel 1980: ha già quarant’anni! Vari circoli si sono formati in Italia e quello di San Severino, “Il Grillo”, è nato nel 1998.

“Il Grillo” ha svolto e svolge varie attività volte alla sensibilizzazione del rispetto per l’ambiente: l’obiettivo è quello di preservare il nostro patrimonio naturale e culturale. Dagli inizi del 2000, il Circolo ha partecipato a molte edizioni di “Puliamo il Mondo” e “Salvalarte” (entrambe manifestazioni promosse da Legambiente nazionale e sempre patrocinate dall’Amministrazione comunale di San Severino).

“Puliamo il Mondo” coinvolge sia i bambini delle scuole che gli adulti. Per i più giovani si organizzano una serie di attività per insegnare l’importanza del riciclaggio: tramite iniziative ludiche e la raccolta dei rifiuti intorno ai plessi scolastici, i ragazzi apprendono quanto i nostri luoghi, apparentemente puliti, siano in verità sporchi per via dell’incuria della gente irrispettosa. Ma non solo giovanissimi: “Puliamo il Mondo” coinvolge anche la cittadinanza in generale, tramite incontri dedicati alla pulizia e alla riscoperta dei luoghi. Ad esempio, nell’edizione del 2011, i volontari del Circolo e i cittadini partecipanti si sono dedicati alla pulizia dell’area delle grotte di Sant’Eustachio: un’azione volta al recupero, per quanto possibile, di quell’ambiente così unico e caratteristico. Inoltre, nel 2013, la cittadinanza ha partecipato alla pulizia delle zone comprese tra Via della Pitturetta, Madonna dei Lumi e Castello. Non dimentichiamo l’ultima iniziativa, “Il fiume va, sa dove andare”, del 27 ottobre 2019. Tale progetto, organizzato da Legambiente regionale e Coop, con il supporto del Cosmari, era rivolto agli abitanti delle vallate dei fiumi Chienti, Potenza e Tenna: “Il Grillo” e tanti altri volontari si sono dedicati alla pulizia del fosso di Elcito.

Ma l’ambiente non è soltanto natura, è anche patrimonio culturale: luoghi, memoria, arte. Da ciò, l’iniziativa “Salvalarte”: evento teso a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e locale. “Il Grillo” ha organizzato varie edizioni, con lo scopo di rendere note le bellezze del nostro territorio comunale, troppo spesso ingiustamente trascurate: la visita guidata alla riscoperta degli organi delle nostre chiese (2006); il percorso attraverso gli affreschi devozionali mariani nel territorio comunale (2007); la scoperta delle Torri colombaie nel territorio cittadino e provinciale, con segnalazione del degrado della Colombaia vicina alla Chiesa delle grotte di Sant’Eustachio (2008); la visita al Duomo antico di Castello (2009); il convegno sullo scultore Venanzio Bigioli e il trekking urbano alla scoperta delle sue opere in città (2010); il viaggio alla riscoperta del castello di Carpignano e delle altre torri e castelli che circondano la zona meridionale del Comune (2014); la giornata dedicata a Elcito e ai castelli del territorio settentrionale della città (2015).

Parecchie sono le attività della storia del Grillo: non solo quelle elencate qui sopra, ma anche le molte campagne in favore delle energie pulite, contro il nucleare e la privatizzazione dell’acqua (senza dimenticare l’impegno, in prima linea, contro la Turbogas di Rocchetta e contro la conversione in inceneritore del cementificio di Castelraimondo). L’operosità di Legambiente non si è fermata: il cambiamento climatico e l’attuale sfida contro il Covid-19 impegnano quotidianamente l’associazione centrale e ogni circolo locale, come “Il Grillo” nostro.

Silvio Gobbi