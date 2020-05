Una buona bottiglia di vino per sostenere il Meeting 2020

Ritorna Meet the Meeting, l’evento di raccolta fondi e di anticipazione dei contenuti del Meeting di Rimini che nel 2019 si è svolto in 40 piazze di tutt’Italia e che quest’anno, per la terza edizione, si presenta in forma inedita. Meet the Meeting, che si terrà sabato 23 maggio alle ore 18.30, sarà una giornata speciale, un evento di piazza – una piazza digitale ma assolutamente non virtuale – in cui incontrarsi, scoprire la nuova edizione e sostenere la costruzione del Meeting grazie al buon vino, che è il simbolo dell’evento. Solo nel 2019 infatti sono state donate quasi 4 mila bottiglie di vino a fronte di un piccolo contributo. Sarà anche l’occasione per entrare nelle parole chiave del Meeting 2020, in collegamento con ospiti, relatori, artisti che vedremo all’opera nella prossima edizione e con contributi che verranno da varie città italiane.

Anche San Severino sarà collegata all’evento. «La storia della collaborazione tra la nostra città e il Meeting è lunga», dice Angelo Cantenne, responsabile del Centro culturale “Andrej Tarkovskij”: «Abbiamo realizzato più di una esposizione del Meeting a San Severino. Fra le più recenti, quella sulla Rivoluzione Russa del 1917, in occasione del centenario del 2017 e, fra novembre e dicembre dell’anno scorso, in collaborazione col Centro di esperienza e formazione francescana dei padri Cappuccini, la mostra “Francesco e il Sultano”, che ricorda l’incontro fra San Francesco e il Sultano d’Egitto, avvenuto ottocento anni prima in occasione della quinta crociata. Questa mostra era diventata particolarmente “urgente” per il fatto che, nel viaggio di ritorno, il Santo si fermò a San Severino, proprio nel luogo dove ora sorge il convento dei Cappuccini, cioè a Colpersito».

Dal sito meetthemeeting.org è possibile fare donazioni per sostenere la realizzazione dell’evento: a fronte di una donazione si può ricevere a casa una bottiglia di ottimo Sangiovese. Il vino, come il Meeting, è gusto, storia, qualità, incontro, amicizia, allegria… e arriva al cuore di tutti.

«Per i maceratesi c’è poi un’altra modalità che si è provvidenzialmente concretizzata – aggiunge Cantenne – con l’adesione della Cantina Valdimiro, produttrice dell’ottimo verdicchio di Matelica “Vernale” e per la disponibilità alla distribuzione dell’enoteca Pandi situata in viale Eustachio 21. Invitiamo, quindi, tutti a recarsi presso questa enoteca a ritirare il Vernale, contribuendo in questa maniera alla realizzazione del Meeting, nonché a far conoscere, tramite la pubblicità del prodotto che circolerà in tutt’Italia, le peculiarità produttive del nostro territorio che si è trovato in difficoltà, prima col terremoto e ora col coronavirus. Inoltre lasciando propri riferimenti si verrà informati costantemente sulle novità del Meeting».

Chi vuole partecipare o trovare maggiori informazioni su Meet the Meeting può accedere al sito meetthemeeting.org, oltre che ai social e al sito della manifestazione www.meetingrimini.org. Info: Angelo Cantenne 3381090779 (angelo.cantenne@gmail.com).