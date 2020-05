Ufficio postale aperto pure di pomeriggio. Il sindaco riscrive per nuovo bancomat

Torna pienamente operativo l’ufficio postale di via Gorgonero, anche nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Il vice direttore generale di Poste italiane, Giuseppe Lasco, ha inviato una comunicazione all’Amministrazione comunale confermando la notizia delle nuove aperture secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 mentre il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.

L’intera rete nazionale degli uffici postali è stata in queste settimane interessata da procedure specifiche di sanificazione e sono stati installati pannelli schermanti in plexiglass nelle postazioni di front office. Inoltre sono state posizionate strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela di clientela e dipendenti.

Anche nei giorni scorsi il sindaco Rosa Piermattei, intanto, è tornata a sollecitare a Poste italiane il ripristino e l’installazione di un nuovo Atm Postamat in sostituzione di quello distrutto, a seguito di una rapina, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre dello scorso anno.

L’ingresso dell’Ufficio postale



Facendosi portavoce di molti cittadini il sindaco ha nuovamente fatto presente che da mesi, ormai, nonostante l’emergenza Coronavirus, per i correntisti l’unica possibilità per fare delle operazioni è quella di recarsi agli sportelli col rischio che si creino, ovviamente, lunghe file e soprattutto situazioni rischiose di assembramento particolarmente sconsigliate dalle misure restrittive in materia di contenimento del Covid-19.