Solidarietà sull’asse Rongchang-San Severino grazie all’azienda Grandinetti

La Città di San Severino chiama, quella di Rongchang, realtà cinese del distretto di Chongqing con una popolazione di oltre 800 mila abitanti, risponde. Dopo una prima consegna di dispositivi di protezione individuale, verranno presto consegnati al sindaco settempedano Rosa Piermattei altre mascherine, tute anti contagio e occhiali protettivi. Si consolida così il rapporto di solidarietà nato in piena emergenza coronavirus. Merito dell’iniziativa dell’imprenditore Tristano Valentino Grandinetti, dell’azienda Grandinetti Srl, da tempo partner di intensi scambi commerciali sviluppati lungo la via della seta grazie al progetto “Una cintura, una strada”, lanciato nel 2013 dal segretario generale Xi Jinping per dar vita a un vero e proprio ponte che promuovesse la connessione e l’apprendimento reciproco tra la ceramica cinese e le industrie di ceramiche in vari Paesi del mondo. L’obiettivo dell’iniziativa, denominata “One Belt, One Road”, era e resta quello di coinvolgere esperti ceramisti nazionali e internazionali, personale di ricerca e sviluppo, maestri artigiani, l’eccellenza delle imprese di ceramiche di vari continenti e istituzioni professionali, nella costituzione di un’organizzazione autorevole capace di dare voce allo sviluppo di un’industria della ceramica sempre più globale.

Alla fine dello scorso anno, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, Valentino Tristano Grandinetti in Cina ha preso parte al Ceramic Expo di Rongchang e appena le frontiere del mondo torneranno ad aprirsi volerà di nuovo in questa importante realtà per presentare una linea tutta nuova: una pavimentazioni con disegni di artisti famosi tra i quali figura Giovanni Manzoni Piazzalunga.