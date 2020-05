Si torna a sparare nell’impianto di tiro a segno “Garibaldi”

Torna operativo da sabato 16 maggio anche l’impianto di tiro a segno nazionale, sezione “Giuseppe Garibaldi”, di via Cappuccini dopo il fermo di alcune settimane imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica Tiro a volo San Severino Marche, Elio Vincenzoni, ha comunicato la prossima riapertura dell’impianto per le sole sessioni di allenamento degli atleti di discipline individuali, professionisti e non, così come previsto da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi da specifico provvedimento del presidente della Regione Marche.

La graduale ripresa delle attività sportive sarà consentita nel rispetto, ovviamente, delle norme di distanziamento sociale e del divieto assoluto di assembramento. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.