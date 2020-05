L’imprenditore Gagliardini dona 500 mascherine al Comune

Cinquecento mascherine ad alto potere filtrante sono state donate al Comune dalla famiglia dell’imprenditore settempedano Luigi Gagliardini, titolare – tra gli altri marchi – della società artigiana L.G., con sede a Cesolo. I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati al sindaco Rosa Piermattei. La società artigiana L.G. è specializzata nella produzione di pellami e, come proprio marchio di fabbrica, firma le “To.Ma.S.”, calzature ortopediche distribuite in sanitarie e farmacie. “La mia famiglia, titolare di altri quattro marchi d’impresa – spiega l’imprenditore settempedano che guida il gruppo – ha voluto far dono al Comune dei dispositivi che ha deciso di consegnare al sindaco per gli usi che riterrà opportuni a favore della comunità locale. Ci sentiamo molto legati al nostro territorio e ci è sembrato doveroso venire incontro alla nostra realtà in un momento così difficile”.

Le imprese del gruppo Gagliardini, che in totale contano una settantina di dipendenti, hanno una gestione familiare e, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno riconvertito gran parte della produzione per la realizzazione, conto terzi, di mascherine.