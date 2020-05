Serralta, 32° raduno Scorpiontreffen salta per coronavirus

Moto spente e nessun rombo di motori quest’anno a Serralta per via dell’annullamento dello Scorpiontreffen. E’ arrivata infatti l’ufficialità da parte dei Black Scorpions, il gruppo di motociclisti settempedani che organizza l’evento, che il raduno 2020 è stato rinviato. Così, dopo tanti anni consecutivi, nessuna moto arriverà nel nostro territorio e non si potranno vedere in azione centauri provenienti da tutta Italia e da molti Stati europei che ad ogni mese di luglio (questa volta in data 10 e 11) popolavano la frazione di Serralta e le strade di San Severino.

Di comune accordo, Luciano Roccetti e Marco Crescenzi, rispettivamente presidente dei Blak Scorpions e della Polisportiva Serralta, sono giunti a questa decisione, assai sofferta, ma inevitabile. Dimostrando senso di responsabilità e senso civico, non hanno voluto attendere sviluppi della difficile situazione e hanno optato per cancellare l’evento. Il coronavirus ha così fermato anche questa manifestazione che sarebbe stata davvero speciale: l’edizione numero 32 dello Scorpiontreffen infatti avrebbe visto festeggiare i Black Scorpions i trentacinque anni di fondazione e la Polisportiva Serralta i trenta anni di attività. Sarebbe stata, dunque, una due giorni particolare, di grande appeal e piena di iniziative, peraltro già messe a punto (fra queste alcuni concerti musicali con gruppi importanti, in particolare gli Ubermensch, cover band del gruppo tedesco Rammstein). Appuntamento, allora, al 2021 con un nuovo, atteso e ancora più bel raduno per il quale si sta già studiando una festa doppia che dovrebbe chiamarsi: “0+32 see you on the road”.

Roberto Pellegrino